Erőszak

Hárman támadtak rá egy fiatal lányra a budapesti Lehel piacon

Az áldozat egyik barátnője a 24.hu-nak elmondta, a lány 9 óra körül távozott tőlük, majd 15 percre kaptak tőle egy SMS-t: "Nagy bajban vagyok, megvertek hárman, a Lehel téri dohányboltban vagyok, a sarokban, nem merek kimenni".



A barátnő és annak barátja azonnal vette a cipőjét, tíz percen belül a helyszínre is értek. A bántalmazott fiatal reszketett a félelemtől.



A lányra egy 25 éves férfi és két, 21 és 15 éves lány támadott rá előzmények nélkül. Az áldozat csupán cigarettát szeretett volna vásárolni, amikor az elkövetők előbb trágár módon, szóban inzultálták, majd a pénzét kezdték követelni.



Mivel a lány nem hagyta magát, hátracsavarták a kezét, a hajánál fogva a földre teperték, a lábát és a bordáját kezdték el rugdosni, a fejét ököllel ütötték. Az is lehet, hogy egy időre elvesztette az eszméletét.



Az eladó megpróbált közbeavatkozni, de sikertelenül. Amikor megpróbálták az áldozatot kirángatni az üzlet elé, az eladó értesítette a rendőröket, a támadók pedig elmentek.



A rendőrök a villamosmegállóban érték utol a tetteseket, azonban mivel hárman sem bírtak el a férfival, erősítést kellett hívni. A végére öt rendőr és egy mentőautó volt már kint. Vezetőszáron és bilincsben rakták be végül a kocsiba, de még ekkor is köpködött.



Később a rendőrégen kiderült, az egyik 25 éves elkövetőnek priusza van: korábban tíz év letöltendő börtönbüntetést kapott, amiből hatot le is töltött.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság a 24.hu-t arról tájékoztatta, hogy az üggyel kapcsolatban csoportosan elkövetett garázdaság miatt indult eljárás, az elkövetők szabadlábon védekezhetnek. Megerősítették, hogy a tettesek a rendelkezésre álló adatok szerint alkoholt fogyasztottak és a rendőri intézkedésnek ellenszegültek, ezért a rendőrök kényszerítőeszközt alkalmaztak.