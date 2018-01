Tragédia

Megölte 7 hónapos kislányát - nem emlékszik az anya a verésre

Azt mondta, nem emlékszik semmire, mert nyugtatókat vett be. Csütörtökön kezdődött a tárgyalása annak a fertőendrédi nőnek, aki az ügyészség szerint 2016 októberében megölte 7 hónapos kislányát. A vádiratban az áll, többször megrázta és meg is ütötte a csecsemőt. Valószínűleg ismerősétől szerezte be a gyógyszereket. Az ügyészség emberöléssel vádolja. Figyelem megrázó tudósítást láthatnak!