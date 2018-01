Tragédia

Nem semmi: ennyibe került eddig VV Fanni holttestének keresése

A legmodernebb eszközöket is beveti a rendőrség, hogy megtalálják VV Fanni holttestét. Egy teljes nyomozócsoport dolgozik az ügyön, eddig tízmilliókba került a keresés.



A rendőrség a feltételezett tettes mobiltelefonjának cellainformációi alapján kutat. Nincs könnyű dolguk, hiszen a dunaújvárosi férfi több mint ezer kilométert utazott Fanni eltűnése óta. Nem tudni, pontosan hol szabadult meg a holttesttől - írja a Lokál.



"A rendőrségen egy külön nyomozócsoport csak ezzel az üggyel foglalkozik. Ez csak kiemelt, indokolt esetekben fordul elő. A holtest utáni kutatás és az adatgyűjtés komoly bűnügyi költségeket jelent. Az elmúlt néhány hét megfeszített munkája már eddig is tízmilliókba került" - mondta a lapnak egy rendőséghez közeli forrás. Az illető azt is hozzátette, hogy azokat a helyeket vizsgálják át alaposabban a rendőrök, ahol a tettes többet időzött.



A lap arról is értesült, hogy a gyanúsítottat védő ügyvédet a hatóság ki szeretné zárni az eljárásból. Tanúként akarják meghallgatni, mert úgy gondolják, hogy vallomásával nagyban hozzájárulna az ügy megoldásához. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha már nem védi B. Lászlót.