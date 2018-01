Baleset

Nem tudta elkerülni: szarvas rohant a kocsi oldalának - képek!

A Vasvár felé tartó Fiat személyautó előtt átfutott két szarvas. A sofőr fékezett és már majdnem megállt, amikor a harmadik állat nekirohant az autó oldalának. 2018.01.21 17:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szarvastehén feje betörte a hátsó ablakot és az állat a testével összetörte az autó két ajtaját.A szilánkoktól és a vadtól két fiatal megsérült az autóban utazók közül, őket a mentők kórházba szállították. Szüleik sérülés nélkül úszták meg a balesetet.



A szarvastehén súlyosan megsérült, a kiérkező vadász több lövéssel szabadította meg a szenvedéstől.



A 112 Emergency Press információi szerint a környéken három vadásztársaság is tartott vadászatot a baleset időpontjában, hajtották is a vadakat.



A balesetet szenvedett Fiat egy nappal korábban járt műszaki vizsgán. Az autóban fedélzeti kamera is volt, az azonban nem működött, mert az autó vezetője nem csatlakoztatta a szivargyújtóhoz, pedig korábban szinte mindig megtette ezt.