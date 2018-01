Állatkínzás

Így van a kutya, akit egy zsákba kötözve találtak meg, fejét baltával szétvágták

Jankót a múlt hétvégén találták egy zsákba kötözve, fejét baltával szétvágták. Nem csoda, hogy válságos állapotban került a NOÉ Állatotthon gondozásába.



Az elmúlt napokat kórházban, szigorú megfigyelés alatt töltötte. Szerencsére a sokk elmúlt, az állapota stabilizálódni látszik. Persze még nagyon gyenge, továbbra is a NOÉ kórházában lábadozik tovább.



Mint kiderült, baromfi volt a beleiben, minden bizonnyal ezért akarták megölni. Az ügyben büntető feljelentés történt ismeretlen tettes ellen.



Itt lehet támogatni Jankó kórházi ellátását, kezelését, gyógyulását.

