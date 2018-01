Illegális bevándorlás

Átadták az ukrán hatóságoknak a migránsrepülő utasait

Átadtak az ukrán hatóságoknak tíz migránst, akik egy An-2-es kisrepülővel jutottak át illegálisan a magyar határon hétfőn. A nyolc vietnami és két afgán állampolgár a beregsurányi magyar-ukrán határállomásnál lépte át az országhatárt pénteken.



Fedor Rita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek a helyszínen azt mondta, a rendőrség összesen tizenegy migránst fogott el Kállósemjénben. Az egyik afgán állampolgár menekültstátusz iránti kérelmet nyújtott be, így őt a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárnál lévő tranzitzónába kísérték.



A többieket az Európai Közösség és Ukrajna között lévő visszafogadási egyezmény szerint pénteken az ukrán határőrség munkatársainak adták át - közölte a szóvivő.



Az ukrán lajstromjelű An-2-es repülőt egy szabadnapos rendőr vette észre hétfő este, amikor a kisgép leszálláshoz készülődött Kállósemjén határában. A terep átkutatása után találták meg a rendőrök a migránsokat; a vietnamiakat a község templomkertjében, az afgánokat pedig egy helyközi autóbuszjáraton fogták el. A repülőgép landolás után valószínűleg elakadhatott a szántásban, ezért nem tudott ismét felszállni, a gépet így elhagyta a személyzet és az utasok is.



Fedor Rita az MTI kérdésére elmondta, kihallgatásuk során több migráns azt állította, hogy a leszállás után sem tudták, melyik országban vannak, céljuk az volt, hogy Nyugat-Európában jussanak el, ezért fizettek az embercsempészeknek. Hozzátette, mivel a repülőgép Ukrajnából érkezett, a külföldieket is ennek az országnak adják vissza.



A migránsokat egy rendőrségi kisbusz szállította a határállomásra, majd gyalog vitték át őket az ukrán oldalra.



A rendőrség által lefoglalt An-2-es repülőgépet a helyszínen szétszerelték és bontott állapotban szállították a nyíregyházi repülőtérre.



Az MTI úgy tudja, a repülőgép Románia érintésével lépett be a magyar légtérbe, de röviddel a határ átlépése után eltűnt a légvédelmi radarokról. A Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-vel szerdán azt közölte, a honvédség már az ország légterébe történő berepülése előtt jelzett a gépről az illetékes szerveknek.



Az országhatárt átlépve az azonosítatlan kisgép leszállt, amelyet követően a rendőrség haladéktalanul intézkedni tudott. A radarjel megszűnése okán az ország légvédelmi rendszerébe bevont Gripen vadászrepülőgépek felszállása az érvényben lévő szabályozásnak megfelelően nem volt indokolt - írta a HM.