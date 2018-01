Illegális bevándorlás

Újabb részletek derültek ki a migránsrepülőről

Még most is dolgoznak a hatóságok Kállósemjén közelében, egy szántón landolt repülőgép körül. A repülőt szétszedik, a Blikk információi szerint a munka csütörtök délutánig fog tartani.



Az érintett gép az, amellyel több migráns érkezett kedden az országba. A lap kiderítette, hogy az AN-2-es 1993-tól az ukrán állami légitársaságé volt. 2011 áprilisában már hiányosak voltak az adatok, abban az időben nem szerepelt a hivatalos iratokban, hogy ki a gazdája. Annyi biztos, hogy 2015-től magántulajdonban van a repülő.



Mint ahogyan arról már a ma.hu is beszámolt, szabadnapos rendőr vette észre Kállósemjén felett jókora, alacsonyan szálló repülőt. A rendőrök egy szántón elakadva találtak rá. A környéken vietnami, és afgán migránsokat fogtak el, összesen 11 embert. A repülő személyzete elszökött, rájuk nagy erőkkel vadásznak a rendőrök.