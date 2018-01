Alkoholos befolyáltság

Olyan részeg volt, hogy nekihajtott a rendőrautónak

Két nap alatt kétszer is ittas vezetésen értek a rendőrök egy középkorú férfit Ózdon, az illető az egyik alkalommal egy rendőrautónak is nekihajtott. 2018.01.16 19:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A borsodi város egyenruhásai az elmúlt napok egyikén a szennai városrészben láttak el járőrszolgálatot, amikor a Damjanich úton felfigyeltek egy bizonytalan úttartással közlekedő autóra. Még mielőtt megállíthatták volna, a jármű nekihajtott a rendőrautónak, aminek letört visszapillantó tükre. A vétkes sofőr ezt követően beismerte, hogy ivott vezetés előtt, amit a helyszínen alkalmazott alkoholszonda is igazolt. A férfit ezért előállították az Ózdi Rendőrkapitányságra, ahol ittas járművezetésért eljárást indítottak ellene, a vezetői engedélyét pedig bevonták. Ez azonban nem gátolta meg az 54 éves helyi lakost abban, hogy másnap újból autóba üljön, de balszerencséjére ismét összeakadt a rendőrökkel. Igazoltatásakor azonnal beismerte, hogy ezúttal is ivott, amit ismét igazolt a szonda pozitív eredménye is.