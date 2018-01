Bűncselekmény

Fanny gyilkosa nem tudja megmagyarázni, miért végzett szerelmével

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt, hazamehetett a bíróságról S. Fanny feltételezett gyilkosa.



Hétfőn, kora délután döntött a bíróság a második rákoskeresztúri gyilkosság gyanúsítottjának előzetes letartóztatásának ügyében.



A gyilkossági ügyben gyanúsított, W. Dávidot bilincsben vitték a bíróságra. Nem helyezték előztes letartóztatásba, hanem mindössze házi őrizetét rendelték el, azaz otthon kell maradnia, amíg a bíróság másképp nem dönt az ügyében az eljárás ideje alatt - írja a Blikk.



Hónapokig azzal fenyegette volt barátja S. Fannyt, hogy öngyilkos lesz, ha nem békülnek ki és kezdik újra a kapcsolatukat. A fiatal lány ennek ellenére kitartott döntése mellett, és szakított W. Dáviddal. A tini ezt nem tudta elviselni, péntek este brutális kegyetlenséggel megölte Fannyt, akit a világon a legjobban szeretett. Fannyt a lépcsőházban ölte meg volt barátja, a hatodik és a hetedik emelet közötti fordulóban. Úgy tudni, W. Dávid a sötétben meglapulva várta, hogy a lány hazaérjen hetedik emeleti lakásukhoz, amelyben édesanyjával és nevelőapjával élt együtt. A szülők nem voltak otthon.



Dr. Hegedűs László, a gyilkossággal gyanúsított fiú ügyvédje a Borsnak azt mondta, ez egy nagyon szomorú ügy, és bár védence beismerte a tettét, azt viszont nem tudta megmagyarázni, miért tette. Szerinte több orvosra is szükség lehet az indok kiderítéséhez. Elárulta azt is, a fiú megbánta, amit tett, és bízik abban, hogy nem volt tudatában annak, mit csinál. A 17 éves fiú most házi őrizetben van, de az ítélet nem jogerős, az ügyészség fellebbezett a döntés ellen.



Fanny családja, barátai nem értik, miért engedték el a gyilkost.