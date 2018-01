Horror

Véres nadrágban sétálgatott a pásztói csecsemőgyilkos

Mint arról a ma.hu is beszámolt, előzetes letartóztatásba került a pásztói csecsemőgyilkos nő.



A gyanú szerint a nő életképes, legalább 37 hetes terhességből származó gyermeket szült Pásztón, majd az újszülött csecsemő életét kioltotta. A gyermek fejét egy kutya találta meg. Az előzetes igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint a csecsemő élve született. A fej és a nyak több részén sérüléseket, valamint elmozdulásos koponyacsonttörést is észleltek a vizsgálat során.



A nő, akit január 10-én elfogtak és őrizetbe vettek, elismerte a bűncselekmény elkövetését. Emberölés bűntett miatt folytatnak ellene eljárást.



Most újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot. A Blikk értesülése szerint a nő véres ruhában sétálgatott Pásztó utcáin. A lap szerint ezt többen is látták, mégsem hívtak segítséget. Egy volt kollégájának a kamasz lánya is bajba kerülhet, mivel a gyilkos nő tőle kért váltóruhát.



A lány adott neki tiszta nadrágot, a nő ebben ment vissza egy barátnője házához az újévi buliba. Párja akkor még nem tudott a gyilkosságról, később elment érte és hazavitte.



A nadrágot felkínáló kamaszlányt órákon keresztül faggatták a rendőrök. Mint kiderült, a csecsemőgyilkos azt mondta neki, elesett az utcán, ettől véres a nadrágja.