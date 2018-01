Exkluzív

Halálosan fél a saját fiától - videó

Az asszony azt állítja, hogy szenvedélybeteg fia már nem csak rá veszélyes. A fiatalember több erőszakos bűncselekményt is elkövetett, és kábítószer hatása alatt balesetet is okozott. Egy Híradónak nyilatkozó ügyvéd és pszichiáter szerint vannak olyan helyzetek, amikor sem az orvosok, sem a hatóságok nem tudnak megvédeni egy dühöngőtől. A magyar pszichiátriai társaság már többször is kezdeményezett törvénymódosítást, egyelőre hiába.