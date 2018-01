Erőszak

Egy másik gyilkosság is történhetett pénteken Budapesten

A rákoskeresztúri gyilkosság mellett egy másik halálos késelés is történhetett pénteken Budapesten. A Blikk úgy tudja, hogy Budapest XIII. kerületében, a Nővér utcában is történt késelés, az áldozat nem sokkal a kórházba szállítást követően életét vesztette. A lap a helyszínelő rendőrökről képeket is közölt, a rendőrség viszont hivatalosan még nem adott információt az esetről.