Újabb megrázó részletek a rákoskeresztúri gyilkosságról

Mint arról a ma.hu is beszámolt, egy nappal a rákoskeresztúri lövöldözés után meghalt a kórházban a fiatal nő, akit volt párja lőtt meg szombaton. A gyilkos először a nő új párját lőtte le, majd a karjában a gyermekével utcára menekülő nőt. A golyó centikkel kerülte el a kétéves kislányt. A gyermek sokkos állapotba került, megfigyelésre benntartották a kórházban. A nagyszülők szeretnék magukhoz venni.



Most újabb sokkoló részletek derültek ki. A Bors úgy tudja, gyilkosa sosem tudott igazán lemondani a fiatal nőről, karácsonykor is felkereste. A nőt figyelmeztették is az ismerősei a férfi miatt, ám ő azt mondta, csupán barátok, nincs mitől tartania. A lap úgy tudja, a férfi minden alkalmat megragadott, hogy volt párjával lehessen. Miután önmaga ellen fordította a fegyvert kórházba vitték, de már őt sem tudták megmenteni.