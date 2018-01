Gyilkosság

Meghalt a kórházban az a nő, akit vasárnap lőttek meg a fővárosban

A 21 éves Vivien halálhírét anyja erősítette meg a Blikknek. Ezzel már három halottja van a a XVII. kerületi tragédiának.

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, egy 26 éves férfi, Cs. Norbert szombatról vasárnapra virradó éjszaka behatolt a XVII. kerületben egy Újlak utcai házba, ahol lelőtt egy férfit, aki a helyszínen meghalt, majd a lakásban lévő nővel kiment az utcára, őt is meglőtte, végezetül saját magát is. A támadót és a nőt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a támadó már a mentőben belehalt sérüléseibe.



Több mint 12 órán át helyszíneltek a rendőrök Budapesten a XVII. kerületi Újlak utcában, az éjszakai lövöldözés helyszínein. A nyomozás eddigi adatai szerint egy feltehetően kábítószer hatása alatt álló fegyveres becsöngetett ennek a háznak az egyik második emeleti lakásába, majd lelőtte az ajtót nyitó, 22 éves férfit. A szomszédok szerint a lövés hangjába szinte beleremegett az egész épület.



„Rohanás, rohanás, azt hallottam. Két k…va nagy ajtócsapódás, elnézést, de akkorát, hogy a ház az dőlt majdnem össze. Éjjel háromnegyed egykor” – nyilatkozta az egyik szomszéd a Híradónak.



A támadó ezután a lakásban lévő 21 éves nőt annak két és fél éves kislányával együtt a lakás elhagyására kényszerítette, akik menekülni kezdtek. Az utcán körülbelül száz métert tettek meg, amikor Cs. Norbert rálőtt a nőre, majd maga ellen fordította a fegyverét. A meglőtt nő édesanyja szerint a férfi előre eltervezte tettét.



„Kileste őket, és akkor kirángatta innen a házból őket a két és fél éves kisbabával. Még jó, hogy a gyereket nem bántotta” – részletezte a meglőtt nő édesanyja.



A nőt és a fegyveres támadót életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A mentők megfigyelésre a gyermeket is kórházba vitték. A gondos orvosi ellátás ellenére a férfi nem sokkal később belehalt sérüléseibe. Az asszony szerint Cs. Norbert korábban udvarolni próbált a lányának, ő azonban visszautasította a közeledését.



„Szerelmes volt a lányomba, és a lányomnak meg nem kellett, és bosszúból fejbe lőtte a lányomat. Meg a barátját” – magyarázta a meglőtt nő édesanyja.



A rendőrök a helyszín közelében megtalálták a támadó autóját. A kocsi helyzetéből arra lehet következtetni, hogy a vezető erősen felindult állapotban lehetett, amikor megérkezett: nem törődött azzal, hogy szabályosan parkoljon le. A bűnügyi technikusok vasárnap délelőtt kinyitották az autót. Kábítószert és fegyvert kerestek benne, illetve olyan nyomokat, melyek segítségével rekonstruálni lehet, hogy a férfi hol járt a gyilkosságot megelőző órákban.