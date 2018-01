Tragédia

Gyerekével menekült a támadó elől a Rákoskeresztúron fejbe lőtt nő

hirdetés

MTI Fotó: Mihádák Zoltán

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, egy 26 éves férfi, Cs. Norbert szombatról vasárnapra virradó éjszaka behatolt a XVII. kerületben egy Újlak utcai házba, ahol lelőtt egy férfit, aki a helyszínen meghalt, majd a lakásban lévő nővel kiment az utcára, őt is meglőtte, végezetül saját magát is. A támadót és a nőt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a támadó már a mentőben belehalt sérüléseibe.



Mint kiderült, a gyilkos a nő korábbi párja volt, a vérengzést pedig végignézte a nő két és fél éves gyermeke is.



A Blikk szerint Cs. Norbert évek óta zaklatta a fiatal anyukát, aki viszont többször is megmondta neki, hogy nem akar tőle semmit. A 21 éves nő, É. Vivien nemrég egy munkatársával kezdett új életet, amit Cs. Norbert nem tudott feldolgozni, ezért támadt rá a párra. Kifigyelte, hogy mikor érnek haza, majd éjszaka rájuk rontott a lakásukban.



A férfi azonnal lelőtte a nő párját, mire a nő a gyermekével együtt menekülni kezdett. Karjában a gyerekkel kijutott a házból, egy háztömbbel arrébb viszont utolérte őt a zaklató, aki a gyerek szeme láttár főbe lőtte a nőt, majd saját magát is.



A nő szülei pedig azt mondták, É. Vivienről nem lehet tudni, hogy felépül-e, jelenleg kómában van. A kisgyereket a Heim Pál Gyerekkórházba vitték megfigyelésre, ahonnan először nevelőszülőkhöz kerül. A nő szülei azt is elmondták, a kislány apja Németországban él, de ők szeretnék felnevelni a gyereket.