Migráció

Rendőrt hívtak Cegléden, mivel migránsnak nézték a turistákat

hirdetés

Átutazott Cegléden egy arab turistacsoport. "Egy alkalmazottam mondta, hogy furcsa alakok járkálnak a városban. Szembetűnő volt mindenkinek. Szóltam egy rendőr ismerősömnek, hogy nézzenek utána, nehogy gond legyen" - mesélt a Ceglédi Panoráma nevű helyi lapnak egy névtelen szemtanú.



Még keményebb egy helyi K. L. monogramú hölgy beszámolója: "Ma moziból hazafelé egy négerekből és barna bőrű férfiakból álló csoporttal futottunk össze. Először a Rákóczi úton voltak, idegen nyelvet beszélve, persze az arab nyelv valamelyikét. Ezután a Kossuth Ferenc utcán sétálgattak, az úton is. Félig eltakart arccal. Rémisztő volt! Kérem a migráns-veszély miatt és főleg a nőkre tekintettel hívják fel a CEGLÉDI emberek figyelmét, hogy ne járkáljanak egyedül az utcán, mert már itt sem biztonságos" - írta K. L. a lapnak.



A lap munkatársa a benzinkúton is találkozott egy férfival, aki látta az "arabokat". Úgy gondolta, hogy akár sportolók is lehetnek, bár nem volt egységes felszerelés rajtuk. Látott viszont a nyakukban lógni valamit, "amit a kabátjuktól nem lehetett látni és feketék voltak".



A turistacsoport ceglédi megjelenéséről "egy szemtanú" videót is feltöltött Facebookra, de ezt azóta már törölték - írta az index.hu.



A ceglédi lap beszámolt az eseményekről. Mint írták cikkük bevezetőjében: "Felbolydult csütörtökön délután csendes kisvárosunk élete, ugyanis egy nagyobb létszámú színesbőrű egyénekből álló csapatot láttak több helyen a városban."