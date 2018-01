Balesetveszély

Felháborító, mit műveltek a fiatal lányok az autópályán

A 16 és 14 éves emődi lányok magyarázkodhattak a rendőrségen, most pedig az ügyészségen is el kell számolniuk. 2018.01.04 17:33 ma.hu

Végzetes tragédiát is okozhatott volna az a két fiatal lány, akik még június 30-án, az M30-as autópálya emődi felüljárójáról követ dobáltak az arra haladó autókra.



Egy Budapestről Miskolcra, a külső sávban, 80 kilométeres sebességgel haladó tehergépkocsi szélvédőjét be is törte egy leejtett kő.



A rendőrök hamar elfogták a két lányt. A 16 és 14 éves emődi lányok elmondták, csak szórakozásból dobáltak köveket az útra.



A Miskolci Rendőrkapitányság az ügyben indított nyomozást a napokban lezárta és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek. (Címlapképünk illusztráció)