Tragédia

A híres látó szerint élve dobták a Dunába VV Fannit

hirdetés

A látó már több rejtély megoldásában is segített, a kilenc éve eltűnt francia egyetemista lány, Ophélie Bretnacher halálának körülményeiről is ő beszélt.



"Egészen biztos vagyok abban, amit mondok, mert nekem a karrierem múlik ezen. Hallom, nem tesz vallomást. Szerencséje, hogy nem vagyok ott, mert a közelében kitalálnám a gondolatait is. Nem is értem, ez a lány hogy állhatott vele szóba. Fannival kapcsolatban azt láttam, hogy két szem kábítószert tömtek a szájába, valószínűleg akkor, amikor már lehetett benne alkohol, így nem volt ereje védekezni. Ezután vitte kocsival a férfi a Dunához, de Fanni még élt, amikor beledobta, a Lágymányosi és a Petőfi híd között" - mondta el a Borsnak Lilla King.