Borzasztó

Már 63-an fagytak halálra ezen a télen

A Magyar Szociális Fórum legutóbb december 22-én hozott nyilvánosságra adatokat, addig majdnem ötvenen fagytak halálra az országban, köztük egy csecsemő is.



Azóta legalább 15 emberrel nőtt a fagyhalált szenvedettek száma, így már legalább 63 áldozata van a hidegnek ebben a szezonban.



Az áldozatok többsége fűtetlen lakásban halt meg, de történtek tragédiák a szabad ég alatt is. Olyan is volt, aki kórházba szállítás előtt vagy után halt meg, mert már nem tudtak rajta segíteni.