Börtönben marad VV Fanni feltételezett gyilkosa

2017.12.28 13:28 ma.hu

Még mindig nem találják a november 20-án eltűnt Novozánszki Fanni holttestét a nyomozók, de az előzetes letartóztatásba helyezett feltételezett gyilkos hónapokig a rácsok mögött marad, 90 nappal meghosszabbították az előzetesét március 27-ig – tudta meg a Blikk. A lap szerint ez jelentheti azt, hogy a nyomozó hatóságnak nyomós oka van bent tartani a férfit.



A november 27-én letartóztatott B. László nem tagadja, hogy ő vitte ki eltűnése napján Fannit Duna-parti otthonából, de nem vallotta be, hogy ő gyilkolta meg a lányt.



Az RTL szerint megtalálták a lány vérét a korábban MSZP-s színekben induló férfi kocsijában.

A lány szülei jelentették be Fanni eltűnését a rendőrségen, a nyomozók december 4-én közölték a családdal, több jel is arra utal, lányuk már nem él, így már holttestet keresnek.