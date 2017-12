Baleset

Egy gyermek is súlyosan megsérült Vas megyében a 84-es főúton

A Jánosháza felé tartó német rendszámú Hyundai vezetője későn vette észre a sötétben a főúton botorkáló ittas embert, félrerántotta a kormányt és egy mély árokba csapódott a 84-es főúton, Duka közelében. Súlyos sérülést szenvedett egy gyermek, a 12 éves kislányt újra kellett éleszteni, a főút érintett szakaszát lezárták - tájékoztatta a katasztrófavédelem és a rendőrség az MTI-t. A továbbra is az úttesten lófráló ittas embert ezután egy Mercedes kisbusz elsodorta, emiatt ő is megsérült és bár sérülése nem súlyos, de sokáig fekve maradt. Emiatt többen azt hitték, hogy komolyabb baja esett, esetleg már nem is él. A baleset körülményeit igazságügyi szakértő bevonásával vizsgálják, a helyszínelés ideje alatt teljes útlezárás volt érvényben az érintett szakaszon.



Egyed László, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: egy német rendszámú gépkocsi lesodródott az úttestről és az út menti árokba hajtott Duka és Kissomlyó között.



A balesetnek egy könnyű sérültje is van.



A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - közölte a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.