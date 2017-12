Ünnepek

Országszerte hétszáz helyen lehet szilveszteri pirotechnikai eszközt vásárolni

Az egész évben működő árusítóhelyeken felül országszerte csaknem hétszáz helyen lehet szilveszteri pirotechnikai eszközt vásárolni, így mindenki legálisan szerezheti be az év végi ünneplés kellékeit - mondta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) igazgatásrendészeti főosztály rendészeti osztályának kiemelt főreferense szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Cselényi János közölte, a szilveszterkor felhasználható - úgynevezett hármas kategóriájú - pirotechnikai eszközöket árusítani december 28-tól december 31-ig, felhasználni pedig december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig lehet.



Kifejtette, hogy a pirotechnikai termékek hanghatás, veszélyesség és hatóanyag alapján négy kategóriába sorolhatók: az első két osztályba tartozókat egész évben lehet forgalmazni, míg a negyedik kategóriások csak képzett szakemberek vásárolhatják.



Az év utolsó napjaiban rendőrhatósági engedéllyel a harmadik osztályba tartozókat lehet eladni magánszemélyeknek korlátozott mennyiségben, három kilogramm hatóanyag-tartalomig. Ezek tárolása és felhasználása veszélyes üzem, mivel jelentős mennyiségű hatóanyagot tartalmaznak, zajszintjük magas és jelentős látványhatást okoznak - tette hozzá.



Ismertette, hogy a szabályosan működő árusítók forgalmazási engedélyt kapnak, amit jól láthatóan helyeznek ki, termékeik pedig rendelkeznek tanúsítvánnyal és az F3 jelölést tartalmazó tanúsítási számmal, valamint közérthető magyar nyelvű használati utasítással.



Cselényi János hangsúlyozta: magánszemély petárdát nem használhat, mivel már a birtoklása is szabálysértésnek számít, és 150 ezer forintig terjedő büntetéssel sújtható.



Szerda reggelig 227 személy ellen indult pirotechnikai termékkel kapcsolatos eljárás - közölte az ORFK főreferense.

Bérczi László, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője hangsúlyozta, hogy az illegális árusok termékei veszélyesek lehetnek. Az ideiglenes engedéllyel rendelkező árusokat a katasztrófavédelem folyamatosan ellenőrzi, így vizsgálhatják a szükséges oltó készülékeket, a tárolási körülményeket és a mennyiségi korlátok betartását, hiszen - mint mondta - csak meghatározott mennyiséget lehet tárolni és forgalmazni.



Jelezte azt is, hogy szilveszteri pirotechnikai eszközöket csak 18 éven felüliek vásárolhatnak. Szilveszterkor általában 40-50 pirotechnikai eszköz miatti tűzesethez hívják a tűzoltókat országszerte, különösen veszélyesek az erkélyekre érkező vagy az autókat megrongáló rakéták - közölte.



Huszák András, a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat készenléti osztályának vezetője kiemelte, hogy az illegális utcai elárusítóknál a vásárlói panaszokat nem lehet érvényesíteni, szakképesítés hiányában általában nem ismerik a termékeiket, nem garantálják a tárolás és a szállítás biztonságát. Utóbbi azért is veszélyes, mert az átázott termékek működése megváltozhat és kiszámíthatatlan lehet - tette hozzá.



Felhívta a figyelmet, hogy a megvásárolt pirotechnikai eszközöket a sugárzó hőtől és az elektrosztatikus feltöltődéstől is óvni kell, nem tárolhatóak tűz- és robbanásveszélyes eszközök - például gázpalack vagy vegyi áru - mellett, valamint tilos a mennyiségi korlátozást megszegni. Az ellenőrzés a felhasználás előtt sem maradhat el - különös tekintettel a meghibásodásra, sérült csomagolásra, átázásra -, a helyszín pedig gondosan meg kell választani, messzire elkerülve az olyan veszélyes területeket, mint a benzinkutak és más tűzveszélyes anyagot tartalmazó épületek környéke - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a lövés irányában nem lehet faág, erkély, villanypózna, be kell tartani a biztonsági távolságot és kilövés előtt biztonságosan rögzíteni kell a rakétákat.



Huszák András szerint a legtöbb baleset a nem rendeltetésszerű használatból, a házi barkácsolásokból ered, de - mint fogalmazott - az erős szél és csapadék is veszélyessé teheti a pirotechnikai eszközök használatát, gyermekek pedig még felnőtt felügyelete mellett sem gyújtatják meg azokat.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy minden pirotechnikai eszköz veszélyes, ha szabálytalanul használják. Az ilyen kellékek a leggyakrabban - csaknem 40 százalékban - a kéz sérüléseit okozzák, a balesetek nemritkán súlyos roncsolással, akár amputációval végződnek - tette hozzá. Gyakoriak a fejet, arcot érő balesetek is - ezek fele a szem sérülésével jár -, de más testrészek is károsodhatnak felelőtlen használat vagy hibás termék miatt - közölte.

Győrfi Pál is a házilag barkácsolt és az illegálisan beszerzett pirotechnikai eszközöket nevezte a legveszélyesebbnek, a zaj- és fényhatások pedig - mint mondta - a szívbetegeket is veszélyeztetik.



Az Országos Mentőszolgálat az év utolsó napjára megerősített szolgálattal, plusz mentőkocsikkal és irányítókkal készül - közölte.