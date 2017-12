Újabb részletek a szolnoki fiú eltűnéséről

Keresik

Kora délutánra bizonyossá vált: az eltűnt J. Bence teste az - írja a Blikk. A lap információi szerint az árterületen, egy jelenleg víz alatt álló részen találták meg a holttestet. Először a táskáját vették észre a sekély vízben. A haláleset okát vizsgálják.



Pedig egész Szolnok összefogott, hogy a rejtélyes körülmények között eltűnt gimnazista fiú előkerüljön. A 17 éves fiatal barátai járták a várost, hívogatták a kórházakat, a rendőrség kutyás keresőket vetett be, hogy megtalálják a fiút, akinek a Tisza-parton veszett nyoma. A keresés közben került elő a holttest. A Tisza partján, ahol a testet megtalálták, a polgárőrök, keresőcsapatok, és a hatóságok munkatársai mellett a fiú barátai is ott voltak, korábban velük bulizott együtt, mielőtt eltűnt.



Bence december ­22-éig­ boldogan élte a tizenévesek mindennapjait. A szolnoki Verseghy gimnáziumban­ tanult, kiterjedt baráti köre volt. Senki nem gondolta volna, hogy bármi baja esik, épp karácsony előtt két nappal. Aznap bulizni ment a barátai­val, és éjjel 1 óra körül indultak­ haza a Tisza-parti klubból. egy barátja látta utoljára, amint a fiú a Tisza hídja felé ballagott, egyedül. Állítólag nagyon szomorú volt.



Úgy tudni, a testet egy olyan területen találták meg, ami alacsonyabb vízállásnál egyébként nincs víz alatt, most azonban azt a részt is elöntötte a Tisza.