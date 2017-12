Erőszak

Fordulat a békéscsabai csoportos nemi erőszak ügyében - a 16 éves lány érintetlen

Szexuális erőszakkal gyanúsítanak öt békéscsabai fiatalt, akik meztelenre vetkőztettek egy magatehetetlen, 16 éves lányt. Az öt fiú közül négyen nyár óta előzetes letartóztatásban vannak. Az első rendőrségi kihallgatásuk óta nem mehettek haza.



Mint arról a ma.hu is beszámolt: egy házibuli eldurvult Békéscsabán, öt 18-21 év közötti fiú meztelenre vetkőztetett egy 16 éves lányt, aki - a leírás szerint - részegen, magatehetetlenül tántorgott már röviddel a parti kezdete után. A srácok a telefonjaikkal félreérthetetlen pózokban képeket is készítettek a lányról, ami végül elterjedt az ismerőseik körében, így a lány anyja is szembesült ezekkel.



Azóta a szakértői vélemények több kérdést is tisztáztak, például azt, hogy nem találtak drogot sem a lány, sem a fiúk szervezetében. A fiúk azt állítják: a 16 éves lány hamar öntudatlanra itta magát és összehányta mindenét, ők pedig azért vették le róla a ruhát, hogy megmosdassák. A lány másnap nem emlékezett semmire az egészből.



"Az orvosszakértői vizsgálat bebizonyította, hogy konkrétan nem valósult meg a nemi erőszak, a lány még szűz. Ezek a fiatalok nem bűnözők, csak hülyéskedésnek szánták, azért videózták le ilyen állapotban, hogy később megmutassák neki, hogy nézett ki" – mondta a Borsnak dr. Szilágyi Roland, az egyik fiú védője.



A jelenlegi törvények alapján azonban a nemi szervek érintkezése nélkül is megvalósulhat a szexuális erőszak. A fiúkat akár 15 év börtönre is ítélhetik.



(címlapképünk illusztráció)