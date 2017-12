Gyilkosság

Vallott a soroksári gyilkosság szemtanúja!

A négy éve megoldatlan soroksári gyilkosság miatt a rendőrség múlt héten újabb tanúkat keresett, ennek köszönhetően pedig a névtelenséget garantáló Telefontanú vonalán érdekes hívás érkezett.

A névtelenséget kérő informátor a Borsnak is nyilatkozott, mint elmondta, a szemtanú neki vallotta be mi történt: "Egy ismerősöm a gyilkosság estéjén látott egy fehér színű, koszos furgont. Három személy utazott benne, az ismerősöm úgy írta le őket: három suttyó. A környéken fatolvajként emlegetik őket, az ismerősöm a furgon rendszámát is feljegyezte. Könnyen lehet, hogy keresztezték Krisztina útját és kötözőzsineg is biztosan volt náluk. Nem tudom, hogy ez mennyire értékes információ, ezt a nyomozóknak kell eldönteniük, de úgy éreztem, mindenképp értesítenem kell őket. Az ismerősöm nem mert telefonálni, tehát én hívtam fel a „Telefontanú" vonalat."



A Bors azt írja, hogy ez a vallomás összecseng azzal, hogy a rendőrök egy világos színű Mercedes kisteherautó utasait keresik. A térfigyelő kamerák is rögzítették a járművet: a gyilkosság estéjén 20 óra körül haladt a Vízisport utca felé.

Bizonyossággal persze nem kijelenthető, hogy a felvételen látható és a tanú által leírt jármű egy és ugyanaz.