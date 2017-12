Baleset

Mérgezés Szerepen - Tizenkilencre nőtt az érintettek száma

Mérgezési tünetekkel előbb hat felnőttet és öt gyermeket, majd további öt embert vittek a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházba. 2017.12.20 07:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tizenkilencre nőtt a Hajdú-Bihar megyei Szerepről mérgezés gyanújával kórházba került emberek száma kedd estére - tudta meg az MTI a település polgármesterétől. Az érintettek között gyerekek is vannak.



A megyei rendőr-főkapitányságtól délután kapott információkat kiegészítve Tóthné Verő Tünde (független) elmondta: a mérgezéssel érintett 19 embernél szédülés, hányinger, hányás, látászavar jelentkezett, a tüneteket valószínűsíthetően metil-alkohol okozta.



Dobó Dénes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel korábban azt közölte: mérgezési tünetekkel előbb hat felnőttet és öt gyermeket, majd további öt embert vittek a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházba, illetve a Debreceni Egyetem klinikájára. Valamennyien ismeretlen szertől vagy folyadéktól lettek rosszul - tette hozzá. Később azt is elmondta, hogy néhányan már hétfőn kórházba kerültek.



Tóthné Verő Tünde polgármester később úgy tájékoztatott, hogy estére már 19-re nőtt a megfigyelésre kórházban szállítottak száma.



Az önkormányzat minden segítséget megad az érintett családoknak: rendkívüli segélyt különítettek el a kórházba került emberek hozzátartozóinak - mondta az 1590 lelkes település polgármestere.



Az MTI kereste a kórházakat is, de azt közölték, nem adhatnak felvilágosítást az érintettek állapotáról.



A Püspökladányi Rendőrkapitányság az ügyben testi sértés miatt rendelt el nyomozást.