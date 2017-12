Tragédia

Rémisztő: a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jét is kinézte magának VV Fanni feltételezett gyilkosa

A Bors információi szerint Orosz Barbarát, a TV2 műsorvezetőjét is megkörnyékezte B. László, VV Fanni feltételezett gyilkosa. A lap a Tűsarok című műsor háziasszonyának Facebook-oldalán bukkant az ismeretségre.



"Hátborzongató és a hideg futkos a hátamon, hogy az ismerősöm. Még márciusban érdeklődött, hogy hogy vagyok, milyen napom van, de valamiért nem válaszoltam neki. Furcsálom, hogy nem reagáltam, mert mindenkinek szoktam. Úgy vagyok vele, hogy aki veszi a fáradtságot, és ír nekem annak szívesen is válaszolok, szóval vagy nagyon el voltam havazva, vagy valamiféle erős, női megérzésem lehetett, és jobbnak láttam, ha nem írok" - nyilatkozta a Borsnak Orosz Barbi, aki azt is elmondta, hogy félelmetes érzés, hogy egy feltételezett gyilkos akarta felvenni vele a kapcsolatot. Ez egy hatalmas lecke volt számára, elővigyázatosabbnak kell lennie.



Mint ismeretes, VV Fanni november 20-án tűnt el, a rendőrség tájékoztatása szerint pedig már nem él.