Vérükkel írtak a falra

Áramot vezetett a cellaajtóba két budapesti rab

Rablás és testi sértés miatt tartóztatták le a testvérpárt, most azonban gyilkossági kísérlet miatt is felelniük kell.



A 17 és 18 éves fiatalok egy bekamerázott cellában laktak. Áramot vezettek az ajtóba, majd odacsalogatták az őröket.



Az őrök azt látták a kamerán keresztül, hogy a két fiatal a vérével rajzol a falra, majd az ajtónál babrálnak valamit. Az őrök elindultak megnézni, hogy mit csinálnak.



Számítottak rá, hogy a két fiatalember készül valamire, mert már korábban is előfordult, hogy erőszakosan léptek fel az őrökkel szemben.



Az egyik őr a lábával lökte be a cellaajtót, és ez volt a szerencséje. Vastag talpú szolgálati bakancsa óvta meg az áramütéstől.



A vizsgálat kiderítette, hogy a két férfi kibontotta az ajtó mellett lévő elektromos hálózati csatlakozót, és a vezetéket kirángatva a zárka ajtajához húzta. Ez pont a kamera holtterében volt. A drótok valószínűleg nem érték el az ajtót, így arra vártak, hogy azt kinyissák az őrök, és akkor érintsék oda a kábelt.



Az sem kizárt, hogy a két férfi szökésre készült, akár az őrök élete árán is.