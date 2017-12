Baleset

Majdnem lincselés történt a baleset után

Most emelt vádat az ügyészség azzal a két fivérrel szemben, akik egy Heves megyében történt kisebb koccanás után rátámadtak a balesetet okozó autósra és kis híján meglincselték. Az elkövetők arra sem voltak tekintettel, hogy az érintett autóban két kisgyerek is ült. Mindkét vádlott korábban is volt már büntetve, egyikük az eset idején is felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt állt.

Egy kisebb közlekedési baleset vétlen résztvevője volt, mégis vádlottá vált az a testvérpár, akik az út menti konfliktusukat erőszakos úton, egy 7 és egy 9 éves kisgyermeket sem kímélve akarták rendezni. A Füzesabonyi Járási Ügyészség a két büntetett előéletű férfit társtettesként elkövetett garázdaság vétségével és kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja.



2017. június elején az egyik este a vádlottak szabályosan autóztak Sarud belterületén, amikor összekoccantak egy autóval, melyben egy házaspár utazott két kiskorú gyermekével. Bár a balesetben senki sem sérült meg, és az anyagi kár is jelentéktelen volt, a vétlen gépkocsit vezető - felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt álló - elsőrendű vádlott az ütközést követően kiszállt az autóból és fenyegetően kiabálni kezdett a balesetet okozó vezetővel, majd a kezével elkezdte a gépjármű szélvédőjét ütni. Ezt követően megpróbálta feltépni a gépkocsi ajtaját is, a rémült sofőr azonban magára és családjára zárta az autót. Az elsőrendű vádlott agresszív magatartása miatt a kocsiba szorult család nagyon megijedt, a gyermekek sírni kezdtek. Amikor a kiabálásra a környékbeli házakból és a templomból többen is az utcára jöttek, a vádlottak elhagyták a helyszínt. A megtámadott család csak ezt követően mert kiszállni az autóból, amikor azonban észlelték, hogy a vádlottak újra feléjük hajtanak, az édesanya a gyerekekkel az egyik házba menekült, míg a férj a gépjárműben maradt, és azt visszazárta magára. A vádlottak ekkor már együttesen ütötték és rugdosták a gépjárművet, rángatták az ajtókat, miközben kiabáltak a benne ülő férfival. A másodrendű vádlott még az autó visszapillantó tükrét is letörte, melyben így 150.000 Ft kárt okozott.



A két testvért a környékbeliek próbálták jobb belátásra bírni, míg végül a cselekményüknek a kiérkező rendőrök vetettek véget. A vádlottak erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat és megbotránkozást keltsen. A Füzesabonyi Járási Ügyészség az I. rendű vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés, míg testvérével szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.