Tragédia

VV Fanni-gyilkosság: már nem a Dunában keresik a holttestet

A gyilkosság gyanúsítottjának GPS koordinátái egy erdőbe vezetnek - tudta meg a Vác online. Most egy hatalmas nagyvadas területen kutatnak nyomok után. A helyi online hírportál úgy tudja, hogy a férfi bérelt autójának GPS-adatai szerint Budapest és Veszprém között is járt a kérdéses időszakban, méghozzá egy több tízezer hektáros erdős területen. A lap szerint a nyomozók azt feltételezik, hogy a férfi eláshatta Novozánszki Fanni holttestét.



VV Fanni még november 20-án tűnt el, a kamerafelvételek alapján rekonstruált események Dunaújvárosig, onnan is a Dunához vetettek, a rendőrség ezért kereste a folyóban a korábbi ValóVilág-szereplő holttestét. A gyilkossággal gyanúsított volt MSZP-s exjelölt, a kulcsi evezősklub elnöke biztos, hogy járt a vízparton, már csak az a kérdés, hogy az előtt, vagy az után, hogy a lány meghalhatott. B. László egy bérelt autóval ment el a lányhoz éjszaka. Vagy már a lakásán végezhetett vele, vagy elkábította, mert a felvételeken az is látszik, hogy a luxuslakópark toronyházi lakásából az ölében vitte le a holttestét az autóhoz, amiben pajszert, fegyvert, kötelet és vérnyomokat is találtak.

A bizonyítékok arra utalnak, hogy a lány már nem él, de amíg nem találják meg a holttestét, eltűntként keresik. A férfi nem ismerte be a gyilkosságot, így a nyomozóknak kell megtalálniuk a testét, vagyis a legfőbb bizonyítékot. "Ügyfelem a hírekkel ellentétben tett vallomást, de nem azt, amit a rendőrség hallani akar. Elismeri, hogy volt kapcsolata Fannival, de az emberölést nem ismerte el" - mondta el az ügyvédje a Borsnak.