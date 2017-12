Gyilkosság

VV Fanni-gyilkosság: megtalálták a titkos noteszt

Lapértesülések szeirnt megtalálták VV Fanni táskáját, így az abban lévő dolgokat, többek között a nagyon keresett naplóját is. VV Fanni az A5-ös méretű, rózsaszín noteszben vezette, mikor, kivel találkozott. Kuncsaftok telefonszáma, neve szerepelt a füzetben - írta a Blikk. Azt is gyakran leírta, mi történt vele, így utolsó napjairól is szerepelhetnek részletek a naplóban.



Mint ismeretes, a fiatal lány régóta ismerte feltételezett gyilkosát, pár évvel ezelőtt néhány hónapig együtt is jártak. A lap szerint a gyanúsított nemrég ismét felvette a kapcsolatot Fannival, állítólag randizni is voltak nemrég, de a lány kikosarazhatta a férfit. A hírek szerint többször kihallgatták már, de továbbra sem működik együtt a rendőrökkel a férfi, akit a lány eltűnése miatt emberöléssel gyanúsítottak meg és helyeztek előzetes letartóztatásba. Nem tagad, de nem árulja el, mit tett, hová rejtette a holttestét.



Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, VV Fanni november 20-án tűnt el otthonából, azóta a rendőrség nagy erőkkel keresi. A lány édesanyja a lapnak azt mondta: 99,9 százalék, hogy Fanni már nem él, de a holttest egyelőre még nem került elő.



Kedden a BRFK hivatalosan is megerősítette a Borsnak, hogy a fiatal nő eltűnésének ügyében az előzetes letartóztatásba helyezett ifjabb B. L. elleni nyomozást személyi szabadság korlátozása, emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatja.