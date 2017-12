Tűzvész

Egyszerre két helyen gyulladtak ki raktárépületek a fővárosban

Tizennégy tűzoltóegység dolgozik annak a tűznek az eloltásán, amely egy raktárépületben keletkezett a Józsefvárosban, a Golgota úton. A közelben, már a X. kerületben egy másik raktárépület is kigyulladt, ott öt vízsugárral dolgoznak a tűzoltók. 2017.12.07 18:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tűz ütött ki csütörtökön kora este, öt óra előtt egy több száz négyzetméteres, egyemeletes, lapos tetős raktárépületben a VIII. kerületi Golgota úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel, tizennégy gépkocsival érkeztek a helyszínre, ahol már az épület tetején is kitörtek a lángok. Az egységek két emelőkosárról, illetve több vízsugárral kezdték oltani a tüzet. Az elsődleges információk szerint ruhaneműk kaptak lángra a raktárépületben. A környéken terjedő nagy füst miatt a katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett, amelyek értékei nem mutattak ki lakosságra veszélyes koncentrációt. Nem sokkal később raktártűzhöz riasztották a tűzoltókat a X. kerületi Pongrác útra is, ahol a lángok a kigyulladt épület melletti asztalosműhelyre is átterjedtek, így a tűz mintegy ezer négyzetméteren pusztít. A helyszínre kiérkezett fővárosi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral dolgoznak a tűz oltásán. Személyi sérülésről egyik esetben sem érkezett híradás.