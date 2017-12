Baleset

Kis Grófo karambolozott az M1-esen

Személyi sérüléses közúti közlekedési baleset történt csütörtök délelőtt 10 óra 42 perckor az M1-es autópálya Ausztria felé vezető oldalán az 57-es kilométerszelvénynél Tatabánya térségében. Eddig tisztázatlan okból két kamion és egy személygépkocsi egymásnak ütközött. Az elsődleges adatok alapján a balesetben egy személy súlyosan, két személy könnyen sérült - közölte a rendőrség.



A Blikk értesülése szerint a balesetben érintett személyautó Kis Grófo fehér Audija. A lap úgy tudja, Kis Grófo is a kocsiban ült, ám azt nem tudják, hogy ő vezetett-e. Fotót is közöltek a helyszínről, melyen az látszik, hogy az Audi a leállósávból próbált kikanyarodni balra, ám nem fért be a két kamion közé.