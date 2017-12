Tragédia

Saját lakásában ölhette meg, majd ölbe vitte a férfi a halott Fannit

A hírpress.hu információi szerint B. László egykori dunaújvárosi MSZP-s képviselőjelötet gyanúsítják VV Fanni meggyilkolásával. A férfi már korábbról ismerte a lányt, szoros érzelmi szálak fűzték hozzá.



Úgy tudni, a rendőrök kamerafelvételek alapján azonosították be a férfit. Az állítólagos tettes éjszaka ment Fannihoz, aztán hajnalban az ölében vitte ki az élettelen testet, majd rakta be a közelben parkoló autójába. Valószínűsíthető, hogy már a lakásában meggyilkolhatta Fannit.



A rendőrök a térfigyelő és autópályát övező kamerák felvételei segítségével végig követni tudták a férfi útvonalát, egészen Dunaújvárosig. A lap szerint a rendőrség, pajszert, kést és fegyvert is talált a gyanúsított autójában, ezért feltételezhető hogy előre készült a kegyetlen gyilkosságra - olvasható a hírportálon.



A lány holttestét egyelőre nem találják.