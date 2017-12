Tragédia

Ezért biztos a rendőrség abban, hogy VV Fanni halott

A hírpress.hu információi szerint VV Fanni meggyilkolásával gyanúsított volt MSZP-s képviselőjelölt, a dunaújvárosi B. László. A férfi korábbról már ismerte a lányt, szoros érzelmi szálak fűzték hozzá.



A lap szerint a rendőrök kamera felvételek alapján azonosították be a férfit, aki az éjszaka folyamán ért Fannihoz, aztán hajnalban az ölében vitte ki az öntudatlan lányt, majd rakta be a közelben parkoló autójába. Valószínűsíthető hogy már a lakásában meggyilkolhatta a Fannit - írja a hírpress.hu.



A rendőrök a térfigyelő és autópályát övező kamerák felvételei segítségével végig követni tudták a férfi útvonalát, egészen Dunaújvárosig. A lap szerint a rendőrség, pajszert, kést és fegyvert is talált a gyanúsított autójában, ezért feltételezhető hogy előre készült a kegyetlen gyilkosságra.



Közben a TV2 Tények úgy tudja, a lány holttestét a Dunába dobhatta az elkövető. Úgy tudják, kötelet és vérnyomokat is találtak a nyomozók.



A holttestet továbbra sem találják. Ezt nekünk is megerősítette ma korábban a BRFK, akik elsőként nekünk árulták el azt is, hogy emberölés gyanúja miatt nyomoznak.



A ValóVilág hatodik szériájának játékosa november 20-án tűnt el, A Borsnak hétfőn erősítette meg édesanyja, hogy a rendőrség közölte velük, 99,9 százalék, hogy lányuk meghalt.