Baleset

Elgázolták a Neoton Família egykori dobosát

hirdetés

Elárasztották a jókívánságok a Facebookot, miután felröppent a hír, miszerint Bardóczi Gyula, a Neoton egykori dobosa kórházba került. Egy ideig nem lehetett semmi konkrétumot tudni, ám a Bors megtudta: Bardóczit elgázolták, műteni kell.



"Köszönöm az érdeklődést, Győrben ütött el egy autó, ráadásul a zebrán. A bokám tört el, és a másik lábam is megsérült. De szerencsésnek tartom magam, hogy ennyivel megúsztam, rosszabbul is végződhetett volna. Láttam a sok érdeklődést, jókívánságot a Facebookon, gondoltam, akkor válaszolok majd rájuk, ha már túl leszek rajta” - mondta a lapnak.



Bardóczi Gyula 1980-tól egészen 1992-ig, a zenekar intenzív korszakának végéig zenélt a Neoton Famíliában. A Neoton előtt játszott a Geminiben, majd bő két évig a Kati és a Kerek-Perecben. Már jó ideje az Old Boys-szal lép fel.