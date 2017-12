Baleset

Majdnem megfulladtak - öten kerültek kórházba egy pesti szórakozóhelyről

Budapest hatodik kerületéből, az egyik Podmaniczky utcai szórakozóhelyről szombatra virradó éjszaka riasztották a mentőszolgálatot, mert több ott tartózkodó ember is rosszullétre panaszkodott. A mentők mellett kihívták a helyszínre a tűzoltókat is, mert a rosszullétekkel egyidejűleg a szénmonoxid-érzékelő is bejelzett. Az érintett lakóház pincerészében kialakított helyiség légterében a fővárosi hivatásos tűzoltók valóban kimutatták a veszélyes gáz jelenlétét, ezért intézkedtek a gázszivárgás eredetének felderítésére és annak elhárítására. A mentők öt embert szállítottak kórházba a helyszínről megfigyelésre.