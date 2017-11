Baleset

Lehet, hogy már a zuhanás előtt meghalt? Furcsa fordulat az ablakon kieset kislány ügyében

Rejtélyes sora övezi a kislány tragikus halálát, most újabb hír reppent fel, miszerint lehet, hogy nem is a zuhanástól halt meg? 2017.11.27 15:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Folyamatosan keringenek a hírek annak a hároméves kislánynak a haláláról, aki az elsődleges feltételezések szerint magára hagyva kimászott a negyedik emeleti ablakon és kizuhant. Még májusban történt a tragédia Kistarcsán. Az éjszakai műszakból hazatérő édesapja talált rá. A mentők a helyszínen többször újraélesztették, ám a gyerek a kórházban belehalt sérüléseibe. Az éjszaka dolgozó szülők a keresztanyára bízták a kislányt, ám ő magára hagyta a gyereket a lakásban.



A legfrissebb értesülések szerint továbbra is sok homály fedi a tragédiát, ami furcsa, hogy állítólag a kislány felvette a kis csizmáját, egy széket húzott az ablakhoz, onnan először a radiátorra lépett fel, majd felkapaszkodott a nyíláshoz, ahonnan aztán kizuhant. Azt azonban a szülők sehogy sem értik, miért öltözött fel a kislány. Az is lehet persze, hogy a nő, akire bízták, az öltöztette fel mielőtt elment. De ugyanennyi az esélye annak, hogy már nem élt, mikor az ablakon "kiesett".



Ezt a személyt egyébként évek óta ismerték, és megbíztak benne, hiszen az utóbbi időben többször is elvállalta a kicsit éjszakára, és soha nem történt semmi baj. Neki csak nyolcra kellett munkába mennie, mégis reggel hatkor kilépett a lakás ajtaján, otthagyva Pannikát.



A szülők azóta Londonba költöztek, azt remélik, a környezetváltozás segít majd feldolgozni a tragédiát. A keresztanyával minden kapcsolatot megszakítottak. Úgy döntöttek, beperlik a nőt, 20 millió forintot követelnek tőle. A keresztanyát foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéssel gyanúsítják. Ha bebizonyosodik az asszony bűnössége, akkor akár egytől öt évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat.