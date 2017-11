Állatkínzás

Több kutyát is kimentettek a hétvégén Fülöp kutya egykori otthona, Nagycserkesz utcáiról - KÉPEK!

A Szurkolók az állatkínzás ellen csoport látogatta meg a települést, szörnyű állapotok uralkodnak még mindig arrafelé, több négylábút is kimentettek. 2017.11.27 12:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csont és bőrré soványodott ebek, otthontalan, gazdátlan kölykök - elképesztő körülmények között vergődnek a településen a kutyák.



"Fülöp kutya egykori otthona, Nagycserkesz egyik romák lakta utcáján sétáltunk végig, és egyik döbbenet után a másikba estünk az ott látottak miatt. Az utca teli kóbor és nemhogy kutyaház, de fedél nélküli állatokkal, használt pelenkát rágcsáló, kukában turkáló kölyökkutyákkal…

A legmegdöbbentőbb Sissy, a nőstény staffordshire esete, aki az utca legutolsó házánál egy rövid láncra kötve élt, persze kutyaház nélkül. És ami még szörnyűbb: teljesen biztos, hogy rendszeresen verték, hisz nem csak a tulajdonosa, de a mi közeledésünkre is összehúzta magát és folyamatosan remegett. A fülei levágva… Őt azonnal elhoztuk. Ahogy másik négy kutyust is. A kis fehér keverék a környéken járkált, aztán a szemétkupac tetejére feküdt a hideg, ködszitálós novemberi délutánon. A kép nem szép: egy kutyának nem a szemétdombon a helye. De mintha beletörődött volna a sorsába, hisz így nőtt fel: mindig szemétként bántak vele…

És találtunk három felpuffadt hasú kölyköt is, akik a kukákból próbáltak valami ehetőt kilopni maguknak." - írták a kutyamentők a Facebookon.



A tervek szerint egyébként a héten polgárőrökkel és rendőrökkel térünk vissza Nagycserkeszre.