Bűnügy

Kőbányai bankrablás: megszólalt a viszkis

Kiraboltak egy kőbányai bankot csütörtökön, a rendőrökre fegyvert fogó bankrablót pedig menekülés közben elütötte egy autó. Ambrus Attila, a valahai viszkis rabló is elmondta véleményét az esettel kapcsolatosan. 2017.11.26 12:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Mint ismeretes, kiraboltak egy kőbányai bankot csütörtökön, a rendőrökre fegyvert fogó bankrablót pedig menekülés közben elütötte egy autó. A 33 éves férfi pisztollyal ment be egy kőbányai bankfiókba, nem sokkal 12 óra előtt. Arra kényszerítette a dolgozókat, hogy adják át neki a bankban található pénzt. A zsákmányt zacskóba tette, majd sietve távozott, de nem volt szerencséje. Két rendőr éppen a bank közelében járőrözött.



"Kollegáim perceken belül utolérték a férfit, aki ezt követően fegyvert fogott a rendőrökre, majd figyelmetlenségből az úttestre lépett, ahol elütötte egy autó. Őt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították" - mondta az ATV Híradójának Csécsi Soma a BRFK sajtószóvivője.



A zebrán tudott csak megállni az a kisteherautó, amelyik mielőtt a rabló meghúzhatta volna a ravaszt elütötte őt. Híradónknak nyilatkozott az autó sofőrje. Azt mondja szabályosan közlekedett, zöld lámpája volt, amikor váratlanul elé ugrott egy férfi. A férfit súlyos koponyasérülésekkel vitték kórházban.



A kriminológus szerint a bankrabló nem sokat gondolkodhatott, mielőtt cselekedett.



A TV2 Tények az eset kapcsán megkérdezte a korábban viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila véleményét is.



"lIyen esetekben ugye a stressz hatására kialakul egy úgynevezett csőlátás, illetve beszűkül a látótér, és valószínűleg ezért nem vette észre. De ez csak egy ilyen hipotézis részemről, azért mondom, hogy nem merek erre megesküdni. Nem beszélve arról, ha ugye jól emlékszem, vagy jól tudom, akkor nem vitt el nagy összeget, és ez is frusztrálta, frusztrálhatta az illető úriembert” - fogalmazott Ambrus a Tényeknek.