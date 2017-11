Rejtély

Titokzatos szexnoteszt kerestek az eltűnt VV Fanni lakásán

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, napok óta nem találják az egykori VV Fannit, jelenleg a rendőrség is keresi.



Amikor a család felment a lány lakásába, velük volt Fanni barátnője is. „Berontott, és azonnal egy fekete noteszt keresett, meg Fanni útlevelét, igazolványát. Leállítottam, hogy ne kutakodjon. Biztos, hogy valami nagy baj történt Fannival. Szerintem elfogták, és valahol prostitúcióra kényszerítik, bántják" – nyilatkozta az anyuka a Blikknek.



„Fanni eszkortozott, és ebbe a füzetbe írta, hogy mikor, kihez, hova megy. Attól tartok, szexmunkára kényszerítik valahol. Nem tudom, mibe keveredett, de ennek a nőnek a megismerése óta minden megváltozott. Fanni gyűjtögetett, mellplasztikát akart, volt pénze. Barátnője fogdába került a múlt héten, onnan Fanni hozta ki, ő fizette ki a 250 ezer forintos óvadékot" – tette hozzá.



A VV Fanniként ismert nő autója nem állt a garázsban, azzal távozott, vagy elvitte valaki. A kutyái viszont otthon voltak, és a család szerint annál jobban szerette őket, hogy magukra hagyja az állatokat.



Fanni az első csapattal költözött be a Való Világ villájába, és elég sokáig húzta: 98 napot volt játékban, a harmadik lett. Az évadot a Robin nevű fiú nyerte.



Úgy tudni, később több erotikus oldalon is hirdette magát.