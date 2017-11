Állatkínzás

A koktélkirály kutyáját megölték - megdöbbentő részletek

Megmérgezték Lajsz András hétéves brazil masztiffját pár napja. Az állatra felfúvódva találtak rá az udvaron. Gazdája teljesen összeomlott. Gordon hathetes kora óta Lajsszal volt, kiskora óta versenyekre jártak, Európa-bajnok is volt, sőt korábban a világ legszebb kutyájának is választották.

Lajsz szerint a tragédia hátterében egy sikertelen rablási kísérlet áll. Az udvaron jól kivehető lábnyomokat is találtak, az oldalsó kapu is nyitva volt, valószínűleg be akartak törni hozzájuk. A házig nem jutott el a tettes, mert a kutya feltartóztathatta, amíg volt ereje.



A mixer bejelentette a rendőrségen a történteket, és kérte, hogy nézzenek körül a környéken, hátha elkapják a tettest. A Bors által megkérdezett ügyvéd szerint a kutya megmérgezése állatkínzásnak minősül, ami két évig terjedő szabadságvesztéssel jár.



Gordon egyszer már túlélt egy traumát, négy éve, szenteste ellopták, de sikerült megszöknie, és az au­tóktól hemzsegő M6-os autópályára keveredett, ott találták meg.