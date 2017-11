Erőszak

Békési pedofil-ügy: felmentették az iskola igazgatóját

hirdetés

Mint arról a ma.hu is beszámolt, külföldre akarta csempészni 11 éves diákját egy békési tanár, azonban a repülőtéren lebuktak. Jelenleg pszichiátrián kezelik a 11 éves áldozatot, aki az édesanyjára haragszik, amiért feljelentést tett a férfi ellen.



Az eset két hete történt, gyorsított eljárásban már el is ítélték a tanárt. Embercsempészésért, családi jogállás megsértésének vétségéért és okirat-hamisításért egy év nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A kisfiúval szemben elkövetett egyéb bűncselekményeket még vizsgálják a rendőrök.

Megszólalt az igazgató

A Bors megszólaltatta annak az általános iskolának az igazgatóját, ahová a gyerek járt.

"Normális viselkedésű gyermek, aki a koránál fogva ragaszkodik a nevelőihez. Egy természetes, egészséges kisgyerek, akihez közel került egy "ilyen" személyiség. Múlt hétfőn értesültem a történésekről, még nem észlelek a gyerekeken traumát, de ez nem jelent semmit, hiszen nagyon friss az ügy" - mesélte a lapnak Kovács Dániel, aki hozzátette, hogy a fiút azóta egy kórház pszichiátriáján kezelik.

A bukott pedagógusról egy tanítvány megtört édesanyja elmondta: "Úgy viselkedett, mint egy mintapedagógus. Senki nem gondolta, hogy képes ilyesmire. Könnyen szót lehetett vele érteni, humoros és közvetlen volt."

Az iskolát fenntartó Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Rektori Hivatala az alábbi közleményt adta ki:

"A mai napon a Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (továbbiakban: Iskola) egyik pedagógusa ellen indított rendőrségi eljárással kapcsolatban intézett kérdést a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez, mint fenntartóhoz.



Kérdése nyomán engedje meg, hogy tájékoztassam, az Ön kérdésével érintett intézmény közvetlen fenntartója a Gál Ferenc Főiskola (GFF).



A rendőrség a GFF jelenlegi ismeretei szerint először 2017. szeptember 14-én kelt levélben értesítette a békési Iskola igazgatóját arról, hogy az Iskola egyik – a rendőrségi levélben pontosan beazonosított – munkavállalóját „2017.09.08-án a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 208. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő kiskorú veszélyeztetésének bűntettének megalapozott gyanúja miatt a fenti számú ügyben gyanúsítottként hallgattuk ki.”



Az Iskolától a közvetlen fenntartó GFF a tegnapi napon – 2017. november 21-én – kapott tájékoztatást arról, hogy a 2017. szeptember 14-én kelt rendőrségi értesítés kézhez vételét követően az Iskola vezetése haladéktalanul behívta meghallgatásra az érintett munkavállalót, aki előadta, hogy személye elleni rosszindulatú támadás áldozataként került eljárás alá, amitől azt várja, hogy tisztázni fogja az ellene felmerült vádak alól.



Ezt követően – az Iskola utólagos tájékoztatása szerint – a rendőrség 2017. november 10-én kelt levélben arról tájékoztatta az Iskola igazgatóját, hogy ugyanezen személy ellen „2017.11.09-én a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 204. § (1) bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő tizennyolcadik életévét be nem töltött személyekről pornográf felvétel megszerzésével vagy tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettének megalapozott gyanúja miatt a fenti számú ügyben folytatólagosan gyanúsítottként hallgattuk ki.”

Az érintett munkavállaló egyébként az Iskola utólagos tájékoztatása szerint 2017. november 5-től nem jelent meg munkahelyén, az Iskolának elküldött e-mailjében betegségre hivatkozott és azt jelezte, hogy amint felépül, jelentkezik munkára.



A fenntartó GFF a tudomására jutott információk alapján haladéktalanul elindította a vonatkozó belső vizsgálatot. Az Iskola az érintett munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntette. A GFF az iskola igazgatóját felmentette.



A GFF, mint fenntartó a tudomására jutott információk és ismeretek alapján minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügynek a fenntartásában működő Iskolát érintő vonatkozásait feltárja, függetlenül attól, hogy a sértett kiskorú nem az Iskola tanulója volt és a szakkört nem az Iskola épületében tartották.



Szeged, 2017. november 22."

Rettenetes történet Mint ismeretes, a békési művelődési házban ismerkedett meg a tanár és a 11 éves kisfiú. A férfi robotika szakkört tartott általános iskolás gyerekeknek. A központ vezetője szerint szakmailag nagyon értékesek voltak a férfi órái, ezért ledöbbentek a hírek hallatán.



A 32 éves tanár és diákja között az idő múlásával, egyre szorosabbá vált a viszony. Szabadidejükben is tartották a kapcsolatot és a gyerek többször ott is aludt a férfinél. A tanár idős édesanyjával élt együtt. Az asszony azt mondja ő is nagyon szerette a kisfiút. Szerinte otthon nem foglalkoztak vele eleget, ezért volt olyan sokat náluk.



Az ügy júliusban robbant ki, amikor a kisfiú anyja feljelentést tett a rendőrségen, miután szexuális tartalmú üzeneteket talált a férfitól a gyereke telefonjában. A rendőrség akkor nyomozni kezdett, de a férfi szabadlábon védekezhetett. Sőt szeptemberben visszamehetett tanítani is. A kisfiút eltiltották tőle, de mégsem szakították meg a kapcsolatukat. Két hete elindultak kettesben Budapestre, hogy onnan Londonba repüljenek.



A férfi hamis igazolványokat csináltatott maguknak, a gyerek haját levágatta, befestette a szemöldökét és még piercinget is adott neki. A reptéren apa-fia ként jelentek meg, de hamis igazolványaik lebuktatták őket. Egy december elsején hatályba lépő Btk. módosítás szerint az ilyen és hasonló eseteknél véglegesen el kell tiltani a gyermekekkel való foglalkozástól az érintetteket.