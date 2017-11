Új életet kakartak kezdeni

Pszichiátrián a békési tanár 11 éves áldozata

Mint arról a ma.hu is beszámolt, külföldre akarta csempészni 11 éves diákját egy békési tanár, de a repülőtéren lebuktak - értesült a Kékfény, a közmédia bűnügyi magazinja.



A tájékoztatás szerint az eset két hete történt, gyorsított eljárásban már el is ítélték a tanárt. Embercsempészésért, családi jogállás megsértésének vétségéért és okirat-hamisításért egy év nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A kisfiúval szemben elkövetett egyéb bűncselekményeket még vizsgálják a rendőrök.



A férfi Londonban akart új életet kezdeni a gyerekkel, mert Magyarországon már nyomozás indult a viszonyuk miatt.



A 32 éves pedagógus hamis igazolványokat csináltatott maguknak, levágta a gyerek haját, befestette szemöldökét, még piercinget is adott neki, kirándulni induló apának és fiának láttatták magukat.



A Bors megszólaltatta annak az általános iskolának az igazgatóját, ahová a gyerek járt.



"Normális viselkedésű gyermek, aki a koránál fogva ragaszkodik a nevelőihez. Egy természetes, egészséges kisgyerek, akihez közel került egy „ilyen” személyiség. Múlt hétfőn értesültem a történésekről, még nem észlelek a gyerekeken traumát, de ez nem jelent semmit, hiszen nagyon friss az ügy" - mesélte a lapnak Kovács Dániel, aki hozzátette, hogy a fiút azóta egy kórház pszichiátriáján kezelik.



A bukott pedagógusról egy tanítvány megtört édesanyja elmondta: "Úgy viselkedett, mint egy mintapedagógus. Senki nem gondolta, hogy képes ilyesmire. Könnyen szót lehetett vele érteni, humoros és közvetlen volt."



A Kékfény értesülése szerint a 11 éves kisfiú az édesanyjára haragszik, amiért feljelentést tett.



