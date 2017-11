Tragédia

Soroksári-rejtély: Hazugságvizsgálata előtt halt meg a futónő állítólagos udvarlója

Mint ahogyan arról a ma.hu is többször beszámolt, rejtélyes soroksári gyilkosság történt: Soroksár külterületén a 36 éves helybeli családanyát, Krisztinát 2013. szeptember 25-én kora este szokásos kocogása közben támadták meg gyilkosai. A holttestére másnap kora hajnalban a szokásos futóútvonalához közeli bozótosban találtak rá. Támadói lemeztelenítették, speciális matrózcsomókat használva megkötözték, brutálisan megverték, megbecstelenítették, majd megfojtották.



Kezdetben a nő férjét gyanúsították a gyilkossággal, ám a rendőrség két férfi DNS-ét azonosította a holttesten, később viszont kiderült, hogy az egyik minta egy boncmester gondatlansága miatt kerülhetett rögzítésre.



2014 áprilisában a Best magazin arról számolt be, hogy a nőnek halála előtt eltitkolt kapcsolata volt egy férfival. Férje később kijelentette, ezt a kapcsolatot okolja a gyilkosságért.



A Bors információi szerint a rendőrség 2016-ban tanúként hallgatta ki az állítólagos udvarlót.



A férfi vállalta a hazugságvizsgálatot is, azonban nem sokkal meghallgatása után váratlanul elhunyt. A portál információi szerint, halálát aortarepedés okozta.



A férfi házasságban élt, és nem messze attól a helytől lakott, ahol Gyurik Krisztina rendszeresen kocogott.