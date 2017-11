Állatkínzás

Mérgezik a János kórház macskáit?

Több tucat cica éldegél a budapesti Szent János Kórház környékén, viszont van, akinek nem tetszenek az állatok, ugyanis rejtélyes körülmények között tűnnek el a macskák - írja a Bors. Egy ápoló a lapnak arról beszélt, a betegek nagyon szerették a helyi cicákat, rendszeresen orvosi vizsgálatokra vitték, még bolha nyakörvet is kaptak.



A macskák három éve jelentek meg a kórház körül, a 13 kisállatból mostanra viszont már csak 4 maradt életben. A lap arról ír, két hete kezdték el a macskákat ritkítani.



"Vittem oda a vacsit Foltinak, amikor feltűnt, hogy erős vérszaga van és a szája is fekélyes. Aztán jött a segítségért a kis Artúr, akiről a vizsgálatok egyértelműen megállapították, hogy megmérgezték" - mondta az ápolónő, aki nem érti, hogy a csótányok és patkányok mellett, miért pont a macskákat kezdte el valaki bántani.



Úgy tudni, hogy befogják az állatokat, valamint patkányméreggel és fagyállóval mérgezik őket, de hallani olyat is, hogy pénzjutalom jár minden megölt macska után.



A János kórház egyelőre nem kommentálta az ügyet.