Tragédia

Dámóci alkoholmérgezés: lélegeztetőgépek tartanak életben két embert

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban ápolják azokat az embereket, akik pálinkának álcázott metil-alkoholtól szenvedtek súlyos mérgezést hétvégén, Dámócon. Két férfi közülük lélegeztetőgépre kapcsolva fekszik – írja a Blikk.



Egy helyi férfi árult pálinkát a falubelieknek, a szeszről azonban kiderült, hogy metil-alkoholt tartalmazott. Csaknem tucatnyian ittak belőle, egy 14 éves fiú a kórházban, egy 68 éves asszony az otthonában belehalt a mérgezésbe.



A fiú édesapja és nagybátyja lebeg élet és halál között. Tiba Sándor, a miskolci kórház főigazgatója elmondta, hogy a két férfin egyelőre nem látszanak a javulás jelei. Egy helyi férfi úgy tudja, hogy az életveszélyes állapotban lévő édesapát újra is kellett éleszteni, a család teljesen összetört.



A településen azóta végigjárták a házakat a rendőrök, és mindenkit figyelmeztettek arra, hogy ne igyanak olyan italból, amelynek az eredete bizonytalan. A helyieken kívül több érintett jelentkezett Salgótarjánból is, hozzájuk is került az italból.



A rendőrség nyomoz az ügyben. A metil-alkohol a szervezetbe jutva formaldehiddé, majd hangyasavvá alakul, ami súlyos sejtméreg, amely elsősorban a vesét, májat, tüdőt és az idegrendszert támadja meg, sokszor visszafordíthatatlan károkat okoz.