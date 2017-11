Ellenőrzés

Hatalmas razzia az utakon - erre számíthatnak az autósok

Összehangolt akcióban ellenőrzik a közlekedési hatóságok szakemberei a személyautók és az autóbuszok megfelelő felkészítettségét a téli időjárási körülményekre 2017. november 8. és 10. között - jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).



Az őszi-téli időszakban megváltozó út- és látási viszonyokhoz minden közlekedőnek alkalmazkodnia kell. Csúszós, havas úton a fékút hosszabb, az elindulás és kanyarodás is nehezebb. A gumiabroncsok állapota, a barázdák mintázata döntően befolyásolja a járművek menetstabilitását. A hideg időjárás beköszönte előtt kiemelten fontos a megfelelő felkészülés, az esedékes karbantartások elvégzése a biztonságos közlekedés érdekében - írja közleményében a minisztérium.



A közlekedési hatóságként eljáró NFM és a kormányhivatalok járási (fővárosi, kerületi) hivatalainak munkatársai országos akció keretében ellenőrzik az autókat és autóbuszokat. A személygépkocsik esetében a megállított járművek gumiabroncsai időszaknak való megfelelőségét, műszaki állapotát, méret- és típusazonosságát, a fagyálló folyadék meglétét, szintjét és fagyáspontját, az ablaktörlő lapátokat, az ablakmosó-, világító- és jelzőberendezéseket vizsgálják a szakemberek. A közforgalmú, állami vagy önkormányzati tulajdonú buszok áttekintése az ülések és biztonsági övek rögzítésére és működőképességére, a baleseti mentést szolgáló eszközökre (pl. tűzoltó készülékekre, ablaktörő kalapácsokra, ajtók vésznyitó szerkezeteire) is kiterjed.



Az ellenőrzött gépkocsik vezetőit tájékoztatják a téli járműüzemeltetés általános feltételeiről, a kifogásolható, de még nem szabályszegő mértékben leromlott állapotú járműegységek további használatának kockázatairól. A novemberben is nyári gumiabroncsokat használók figyelmét felhívják a csere időszerűségére.