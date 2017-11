Illegális bevándorlás

Migránsnak nézték a temetőbe érkezőket egy hevesi faluban

Még a helyi lakosokat is hirtelen bevándorlónak nézték a Heves megyei Kömlőn. Sőt migránsnak néztek gyakorlatilag mindenkit, aki halottak napja alkalmából felkereste a helyi temetőt. 2017.11.02 21:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A mindenszentekre érkezőket, illetve egy helyi lakost is bevándorlónak véltek a helyiek Kömlőn - számolt be a Heves megyei online lap, a Heol.hu.



A napokban számtalan bejelentés érkezett a település polgármesteréhez, hogy helyi lakosok illegális bevándorlókat véltek felfedezni a falu több pontján is. Az önkormányzat végül egy Facebook-posztban próbálta helyretenni a dolgot, amelyben azt írták, a polgármester utánajárt a dolgoknak a rendőrséggel együttműködve, és arra jutottak, hogy "a településen elterjedt információk nem valósak, így nincs ok aggodalomra".



Az önkormányzat közleményében hozzátették, Mindenszentek és halottak napja alkalmából sok idegen ember érkezik a temetőbe gyertyát gyújtani és megemlékezni, de hogy ne legyen gond, a polgárőrség járőrözik a településen.



A Heol.hu azt írja, valószínűleg a migrációról szóló hírekben látottak, hallottak válthatták ki a reakciókat, a helyiek ugyanis a mindenszentek alkalmából a faluba látogatókat vélték bevándorlóknak, sőt, egy esetben még egy helyi lakost is. Később aztán egy nem messze kigyulladt tarlóról is úgy gondolták, migránsok okozták.