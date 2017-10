Baleset

Alkalmatlan tolmács miatt csúszik a jogerős ítélet a lengyel kamionos ügyében

Egy fordítóiroda hibájából, egyik tolmácsuk távolmaradása, illetve egy másik tolmács alkalmatlansága miatt nem tudott jogerős ítéletet hozni a Debreceni Törvényszék abban az ügyben, amelyben egy lengyel kamionost vádolnak egy három ember életét követelő baleset okozásával.

Bár a Debreceni Törvényszék ma már jogerős befejezésre készült annak a három halálos áldozatot követelő balesetnek az ügyében, amit egy lengyel állampolgár gondatlansága okozott tavaly februárban a 47-es főúton, a nyilvános ülést halasztani kellett. A kirendelt fordítóiroda tolmácsa ugyanis - a szabályszerű idézés ellenére - nem jelent meg a bíróságon, majd az iroda által később küldött másik tolmácsról kiderült, hogy a jogi és a műszaki szaknyelvet nem ismeri kellőképpen. Közreműködését, felkészültségét a tárgyaláson jelen lévő lengyel konzul és a védő is kritikával illette. Miután az anyanyelv használata garanciális alapjog, ha ez nem teljesül, nem lehet folytatni az eljárást. A következő tárgyalásra a törvényszék új tolmácsról gondoskodik: 2017. december 4-én a védelem által indítványozott tolmács lesz majd jelen, aki a felkészülése érdekében addig minden szükséges iratot megkap, többek között a Berettyóújfalui Járásbíróság korábbi ítéletét is, magyarul és lengyelül egyaránt. A Debreceni Törvényszék tanácsa a mára kirendelt fordítóirodát a maximális, 200 ezer forint rendbírsággal sújtotta, mert a mostani fennakadás a tárgyalás elhúzódását eredményezte.

Az ügyben az első fokon eljáró Berettyóújfalui Járásbíróság ez év május 23-án 3 év fogházbüntetésre ítélte azt a lengyel kamionsofőrt, akinek a járművéről elszabadult pótkerék három ember halálát okozta a 47-es számú főúton, 2016. februárjában. A bíróság a vádlottat kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta ki bűnösnek és 5 évre a járművezetéstől is eltiltotta. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott részbeni felmentésért, a védő enyhítésért fellebbezett, így került a per másodfokon a Debreceni Törvényszékre.

Az elsőfokú bíróság által elfogadott tényállás szerint a vádlott 2016. február 27-én a lengyelországi Torunból indult útnak, 13 tonna áruval Romániába, Bukarestbe. Az általa vezetett pótkocsis szerelvényt kollégája egy hasonlóval követte. A második kamion azonban Debrecenben lemaradt, így a vádlott a városból kiérve megállt egy autóbuszöbölben. Várakozás közben körbejárta a járművet és észrevette, hogy mozog a pótkocsi jobb hátsó tengelyén lévő dupla kerék külső kereke. Mivel már besötétedett, úgy döntött, meghúzza a kerékrögzítő csavarokat, majd egy megvilágított helyen alaposabban megvizsgálja. Egy derecskei benzinkútnál állt meg és éppen hozzálátott a pótkocsi jobb hátsó pótkerekének leszereléséhez, amikor megérkezett a kollégája. A szerelés után folytatták útjukat a 47-esen, ahol negyedórával és nagyjából 12 kilométerrel később a pótkocsi jobb hátsó dupla kereke levált a tengelyről, és az egyik nekicsapódott egy vétlen személyautónak, melyben a sofőr és két utasa a helyszínen életét vesztette, egy negyedik utas pedig maradandó fogyatékosságot okozó, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az elsőfokú ítélet indoklásában elhangzott: a vádlott hibás csavarokkal rögzítette a kerekeket, amit szerelés közben érzékelnie is kellett, ráadásul a rozsdás csavarokat egy házilag készített kulccsal húzta meg. A felhasznált csavarok még megfelelő eszközök esetén sem lettek volna alkalmasak a kerék biztonságos rögzítésére.

Emellett a kamionos, azon túl, hogy nem megfelelően hárította el a műszaki hibát, a KRESZ szabályait megszegve nem fokozott óvatossággal haladt tovább, hanem 80-90 km/h sebességgel közlekedett és útközben egy autót is megelőzött. A vádlott tagadta a bűncselekmény elkövetését, és nem ismerte el büntetőjogi felelősségét. A bíróság álláspontja szerint azonban többek között a tanúvallomások, a kamerafelvételek, valamint az igazságügyi mérnök és műszaki szakértők szakvéleményei is igazolták a bűnösségét. A szakértők szerint a vádlottnak már korábban érzékelnie kellett a műszaki problémát, az elváltozások nem a szerelés után megtett 12 kilométer során alakultak ki. Megállapították azt is, hogy a pótkocsi a kerékcserét megelőzően sem volt alkalmas a biztonságos közlekedésre, a sofőr nem is indulhatott volna útnak egy ilyen járművel. Az elindulást meg kellett volna tagadnia, de hogy ezt utasításra tette-e meg mégis, azt nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani. A sietség oka esetlegesen a kamionstop is lehetett, újabb egy órányi késedelem ugyanis két napos kényszerű vesztegléssel járt volna.